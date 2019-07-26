140 milyon yıllık keşif! 500 kiloluk uyluk kemiği görenleri hayrete düşürdü
Fransız arkeologlar, 140 milyon yıl öncesinde yaşayan dinozora ait yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 500 kilo ağırlığında uyluk kemiği keşfetti. 70 arkeoloğun birlikte yaptığı çalışma bilim dünyasına ışık tutuyor.
Fransa'nın güneyinde yapılan arkeolojik kazılarda bu hafta başında dev bir kemik kalıntısı bulundu. 70 arkeoloğun kemiği zarar vermeden çıkarması 4 gün sürdü.
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İlk incelemelerde kemiğin 140 milyon yıllık olduğu belirlendi. Dinozorların Sauropod olarak bilinen en büyük türüne ait uymuk kemiği tam 500 kilo ağırlığında.
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Keşfin şimdiye kadar bulunan en büyük dinozor kemiği olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.
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Otçul olan Sauropod'lar dev ağaçlardan meyve toplamak için uzun boyunlara sahipti.
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