140 kiloluk futbolcu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 2006 yılında filiz lisans çıkartılan ve 2 yıl altyapıda bu kulüpte forma giyen Hasan Can, 2009 yılında yaşadığı rahatsızlık yüzünden futboldan koptu. İyileşme sürecinde kortizon tedavisi gören ve bunun yanı sıra düzensiz beslenen Hasan Can, önüne geçemediği şekilde kilo almaya başladı. Şu anda 140 kilo olan Hasan Can Vatan, tam 10 yıl sonra futbola geri döndü. Arkadaşlarının desteği ile yeşil sahalara tekrar adım atan genç futbolcu, Manisa 2. Amatör Lig'de yer alan Alaybeyspor ile anlaştı. Arkadaşlarından 2 kat kilolu olmasına rağmen takımda forma giymeyi başaran futbolcu, bu sezon 3 gol attı, 4 gole de katkıda bulundu.