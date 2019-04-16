140 kiloluk futbolcu

Yaşadığı rahatsızlık ve düzensiz beslenmeden dolayı kilo aldığını belirten Hasan Can Vatan, "Ufak yaştan beri futbolun içindeyim. İlk olarak 2006 yılında Manisa Büyükşehir Belediyespor'da filiz lisansım çıkartıldı. O dönem altyapıda 2 yıl başarılı bir performans sergiledim. Daha sonra 2009 yılında ayağıma demir batması sonrası uzun süre sağlık sorunları yaşadım. O süreçte doktorlar bana kortizon tedavisi verdi. Bunun yanı sıra da düzensiz beslenince kilo aldım ve futbola tekrar başlayamadım. Kilo vermek için çok uğraştım ama olmadı. Daha sonra sezon başında arkadaşlarımın desteği ve güveni ile futbola geri döndüm" diye konuştu.