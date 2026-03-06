140 bin lira cezası var! APP plaka değişimi kaç TL? APP plaka nasıl değiştirilir?

Yeni düzenlemeler kapsamında yasa dışı ve sahte olarak değerlendirilen APP plakalar için ağır yaptırımlar uygulanabileceği belirtiliyor. Denetimlerde APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere yüksek para cezaları kesilebiliyor ve bazı durumlarda araçların trafikten men edilmesi söz konusu olabiliyor. Peki APP plaka nedir, 2026 APP plaka cezası ne kadar? APP plaka nasıl değiştirilir? İşte merak edilen detaylar…