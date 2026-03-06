140 bin lira cezası var! APP plaka değişimi kaç TL? APP plaka nasıl değiştirilir?
Türkiye’de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren APP plaka konusu, 2026 yılı trafik cezalarının gündeme gelmesiyle birlikte yeniden tartışılmaya başladı.
Yeni düzenlemeler kapsamında yasa dışı ve sahte olarak değerlendirilen APP plakalar için ağır yaptırımlar uygulanabileceği belirtiliyor. Denetimlerde APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere yüksek para cezaları kesilebiliyor ve bazı durumlarda araçların trafikten men edilmesi söz konusu olabiliyor. Peki APP plaka nedir, 2026 APP plaka cezası ne kadar? APP plaka nasıl değiştirilir? İşte merak edilen detaylar…
APP plaka nedir?
APP plaka, araç plakalarında standart dışı yazı karakterleri ve kalın puntolar kullanılarak hazırlanan plakalar için kullanılan bir tanımdır. Türkiye’de resmi plaka standartları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve bu standartların dışındaki plakalar yasa dışı kabul edilir.
APP plakaların en belirgin özellikleri şunlardır:
Harf ve rakamların kalın ve farklı fontla basılması
Standart plaka ölçülerinin dışına çıkılması
Estetik amaçlı özel tasarım yapılması
Bu tür plakalar resmi plaka sistemine uygun olmadığı için denetimlerde ceza riski oluşturur.
APP plaka cezası ne kadar?
2026 yılında trafik denetimlerinde sahte veya standart dışı plaka kullanımı tespit edilen sürücüler için ciddi yaptırımlar gündeme geldi.
Buna göre:
İlk tespitte yaklaşık 140 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabiliyor.
İkinci kez yakalanılması halinde ceza 280 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Ayrıca araçların trafikten men edilmesi de mümkün olabiliyor.