14 yaşındaki kız restoranda doğurdu bebeği bırakıp kaçtı

ABD'nin New Jersey eyaletinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, göbek kordunu düşmemiş bebeğiyle birlikte restorana girdi. Henüz kendisi çocuk olan anne, yeni doğurduğu bebeğini bir müşteriye verdi. Restoran çalışanların aktardığı bilgiye göre, küçük kız daha sonra gözlerden uzaklaşarak kaçtı.