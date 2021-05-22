14 yaşındaki kız restoranda doğurdu bebeği bırakıp kaçtı
ABD'de akıllara durgunluk veren olay. 14 yaşındaki bir kız çocuğu yeni doğurduğu bebeği henüz göbek bağı bile düşmeden, girdiği bir restorandaki müşteriye vererek kaçtı.
ABD'nin New Jersey eyaletinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, göbek kordunu düşmemiş bebeğiyle birlikte restorana girdi. Henüz kendisi çocuk olan anne, yeni doğurduğu bebeğini bir müşteriye verdi. Restoran çalışanların aktardığı bilgiye göre, küçük kız daha sonra gözlerden uzaklaşarak kaçtı.
Kennedy Bulvarı üzerindeki bir restorana kucağında bebekle giren 14 yaşındaki çocuk restoran çalışanlarının aktardığına göre etraftan çaresizce yardım istedi.
Bebeği burada kucağıma bırakıp kaçtı
Müşteri olarak orada bulunan Alease Scott da, ''Bebeği bir anda kucağıma verdi ve hızlıca oradan uzaklaştı.
Bebek nefes almakta zorlanıyordu
Bebeğin yaşayıp yaşamadığına baktık. Nefes almakta zorlanıyordu. Polise haber verdik ve olay yerine oksijen teçhizatıyla gelmişlerdi.