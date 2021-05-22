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14 yaşındaki kız restoranda doğurdu bebeği bırakıp kaçtı

14 yaşındaki kız restoranda doğurdu bebeği bırakıp kaçtı

ABD'de akıllara durgunluk veren olay. 14 yaşındaki bir kız çocuğu yeni doğurduğu bebeği henüz göbek bağı bile düşmeden, girdiği bir restorandaki müşteriye vererek kaçtı.

14 yaşındaki kız restoranda doğurdu bebeği bırakıp kaçtı

ABD'nin New Jersey eyaletinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, göbek kordunu düşmemiş bebeğiyle birlikte restorana girdi. Henüz kendisi çocuk olan anne, yeni doğurduğu bebeğini bir müşteriye verdi. Restoran çalışanların aktardığı bilgiye göre, küçük kız daha sonra gözlerden uzaklaşarak kaçtı.

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14 yaşındaki kız restoranda doğurdu bebeği bırakıp kaçtı

Kennedy Bulvarı üzerindeki bir restorana kucağında bebekle giren 14 yaşındaki çocuk restoran çalışanlarının aktardığına göre etraftan çaresizce yardım istedi.

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14 yaşındaki kız restoranda doğurdu bebeği bırakıp kaçtı

Bebeği burada kucağıma bırakıp kaçtı

Müşteri olarak orada bulunan Alease Scott da, ''Bebeği bir anda kucağıma verdi ve hızlıca oradan uzaklaştı.

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14 yaşındaki kız restoranda doğurdu bebeği bırakıp kaçtı

Bebek nefes almakta zorlanıyordu

Bebeğin yaşayıp yaşamadığına baktık. Nefes almakta zorlanıyordu. Polise haber verdik ve olay yerine oksijen teçhizatıyla gelmişlerdi.

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