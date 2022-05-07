14 yaşındaki İsveç'li kız Antalya'da kayboldu! Bir gün sonra bakın nerede bulundu?

Bundan sonra Manavgat'ta yaşamaya karar verdim

Kızına sağlıklı bir şekilde kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Hany Isleem, “Kızımın kaybolmasının ardından polisi aradım, 3-4 dakika gibi kısa bir sürede gelip bana yardımcı oldular. Özverili çalışmaları sonucunda da kızımı buldular ve bana teslim ettiler. Türk Polisine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum."