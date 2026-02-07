BIST 13.522
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilerek park halindeki araçlara çarptığı kazada 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var - Resim: 1

Ehliyetsiz sürücü Ali B. (14) yönetimindeki 16 AOY 420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek park halindeki 16 AFH 829 plakalı otomobil, 16 BTF 434 plakalı otomobil ve 34 SR 6914 plakalı öğrenci servisine çarptı.

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var - Resim: 2

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ve öğrenci servisindeki 6 kişi yaralandı.

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var - Resim: 3

Durumun bildirilmesiyle kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var - Resim: 4
