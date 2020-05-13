14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız” notunu düştü.