BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  GÜNCEL

14 ilde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonu! 202 kişi yakalandı

14 ilde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonu! 202 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 202 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik son 2 haftadır jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda, 202 şüphelinin yakalandığını, 4 kaçak silah imalathanesinin deşifre edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmaların sonucunda İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya'da operasyonlar düzenledik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Miçotakis Venezuela açıklaması yüzünden ülkesinde topa tutuldu
Miçotakis Venezuela açıklaması yüzünden ülkesinde topa tutuldu
Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti
Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti
Sigaraya zam! 110 liraya dayandı: Geçerli olan tarih belli oldu
Sigaraya zam! 110 liraya dayandı: Geçerli olan tarih belli oldu
AK Parti'den ilk Venezuela tepkisi geldi: Hiç bir şekilde kabul edilemez
AK Parti'den ilk Venezuela tepkisi geldi: Hiç bir şekilde kabul edilemez
İbrahim Tatlıses'i vurmuştu! Abdullah Uçmak cenaze için cezaevinden çıktı son haline bakın
İbrahim Tatlıses'i vurmuştu! Abdullah Uçmak cenaze için cezaevinden çıktı son haline bakın
Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi
Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi
Sosyal medya ve yapay zeka kaygıyı artırıyor! Arama motorları kaygınızı besliyor
Sosyal medya ve yapay zeka kaygıyı artırıyor! Arama motorları kaygınızı besliyor
Maduro'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Maduro'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Mamdani'den Trump'a Maduro tepkisi. "Savaş eylemi"
Mamdani'den Trump'a Maduro tepkisi. "Savaş eylemi"
Bakan Işıkhan'dan engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına ilişkin açıklama
İsrail ordusu, Han Yunus kenti açıklarında Filistinli bir balıkçıyı öldürdü
İsrail ordusu, Han Yunus kenti açıklarında Filistinli bir balıkçıyı öldürdü
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki