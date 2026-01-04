BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  GÜNCEL

14 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 202 gözaltı

14 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 202 gözaltı

14 ilde jandarma tarafından son iki haftada düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonlarında 605 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 kaçak imalathane ortaya çıkarıldı, 202 şüpheli yakalandı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonlarının bilançosunu açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca son iki haftadır yürütülen operasyonlarda 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 202 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, çalışmalar sırasında 4 kaçak silah imalathanesinin de deşifre edildiğini belirterek, yürütülen operasyonlarla hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçların önüne geçildiğini hem de suç örgütlerinin silah temin kanallarının kesildiğini vurguladı.

Operasyonların İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya illerinde gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Budanov'un, Zelenskiy'nin halefi olabileceği öne sürüldü
Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Budanov'un, Zelenskiy'nin halefi olabileceği öne sürüldü
Ankara'da önlem alınmazsa trafik sorunu 2026'da daha da derinleşecek
Ankara'da önlem alınmazsa trafik sorunu 2026'da daha da derinleşecek
Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı 2025'te 12 milyar dolara ulaştı
Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı 2025'te 12 milyar dolara ulaştı
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
14 ilde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonu! 202 kişi yakalandı
14 ilde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonu! 202 kişi yakalandı
Miçotakis Venezuela açıklaması yüzünden ülkesinde topa tutuldu
Miçotakis Venezuela açıklaması yüzünden ülkesinde topa tutuldu
Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti
Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti
Sigaraya zam! 110 liraya dayandı: Geçerli olan tarih belli oldu
Sigaraya zam! 110 liraya dayandı: Geçerli olan tarih belli oldu
AK Parti'den ilk Venezuela tepkisi geldi: Hiç bir şekilde kabul edilemez
AK Parti'den ilk Venezuela tepkisi geldi: Hiç bir şekilde kabul edilemez
İbrahim Tatlıses'i vurmuştu! Abdullah Uçmak cenaze için cezaevinden çıktı son haline bakın
İbrahim Tatlıses'i vurmuştu! Abdullah Uçmak cenaze için cezaevinden çıktı son haline bakın
Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi
Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi
Sosyal medya ve yapay zeka kaygıyı artırıyor! Arama motorları kaygınızı besliyor
Sosyal medya ve yapay zeka kaygıyı artırıyor! Arama motorları kaygınızı besliyor