14 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 202 gözaltı

14 ilde jandarma tarafından son iki haftada düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonlarında 605 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 kaçak imalathane ortaya çıkarıldı, 202 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonlarının bilançosunu açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca son iki haftadır yürütülen operasyonlarda 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 202 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, çalışmalar sırasında 4 kaçak silah imalathanesinin de deşifre edildiğini belirterek, yürütülen operasyonlarla hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçların önüne geçildiğini hem de suç örgütlerinin silah temin kanallarının kesildiğini vurguladı.

Operasyonların İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya illerinde gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.