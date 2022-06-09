14 il için sağanak yağış uyarısı! Listeye bakın Meteoroloji'nin haritası kıpkırmızı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre İstanbul, Bursa, Edirne dahil pek çok ilde sağanak yağış var. Hafta sonu da yağışlar devam edecek. İşte yapılan son hava durumu açıklaması ve bölge bölge son durum...
Sağanak yağış hafta sonu da etkili olacak. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Bugün 14 il için uyarı var. Sıcaklık mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.
Yetkililer özellikle öğleden sonrası için uyarı yaptı. Meteoroloji'nin sitesinde sağanak yağış beklenen iller şöyle sıralandı:
İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Adana, Osmaniye, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri
Yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.