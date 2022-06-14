14 Haziran altın durmak bilmiyor gram 1010 liranın üzerinde İslam Memiş bombayı patlattı tarihi duyurdu

Uzman isim İslam Memiş emtia ve döviz piyasalarına dair değerlendirmeler yaptı. Memiş, gram altın, dolar için en düşük olabilecek seviyelere karşı uyardı, tarih vererek beklentisini açıkladı. İslam Memiş'in Ekotürk kanalındaki değerlendirmeleri şöyle: