14 Haziran altın durmak bilmiyor gram 1010 liranın üzerinde İslam Memiş bombayı patlattı tarihi duyurdu
14 Haziran altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 1.009,6 liradan tamamladı. Gram altın şu sıralar 1015 lira seviyesinden alıcı buluyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten de büyük düşüş tahmini geldi.
Altın fiyatlarında son durum ne? Yükseliş devam ediyor mu? 14 Haziran haftanın ikinci işlem gününde rakamlar belli oldu. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.015 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.830 dolardan işlem görüyor.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 99 ihtimalle bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısında 75 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini bildirerek, bu durumun altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını ifade etti.
Uzman isim İslam Memiş emtia ve döviz piyasalarına dair değerlendirmeler yaptı. Memiş, gram altın, dolar için en düşük olabilecek seviyelere karşı uyardı, tarih vererek beklentisini açıkladı. İslam Memiş'in Ekotürk kanalındaki değerlendirmeleri şöyle: