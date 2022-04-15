139 bin kilometredeki Passat ile her damla yakıtın kaydını tuttu bir araba parası çıkardı

Son 10 yılda hiç radar cezası yemedi bu da 3 bin TL tasarruf anlamına geliyor. Start-stop hep devrede kaldı buna rağmen aküsünü 5.5 yıl sonra değişti. Her 10 saniyenin üstündeki bekleme süresinin kesinlikte yakıt tasarrufu sağladığı görüşünde.