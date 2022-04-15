139 bin kilometredeki Passat ile her damla yakıtın kaydını tuttu bir araba parası çıkardı
2015 dizel manuel Passat otomobil sahibi Dr. Ali Bey, yakıt tüketimiyle gündem oldu. Sürüş tarzı ve disipliniyle yaptıkları adeta diğer sürücülere beyin yaktırdı.
Doktor disiplini ve bilimsel verilerle sürüş yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ali Bey, sosyal medyanın gündeminde. 2015 model dizel Passat, 139 bin kilometrede ama görenler 2 yıllık olduğunu düşünüyor. Otomobil tutkunu Ethem Sayın'ın "Sekiz Silindir" adlı Yotube kanalında "beyin yakanlar" serisinin konuğu 7 yılda karma tüketimde 4.5 litre yakan Dr. Ali Bey oldu.
Son 10 yılda hiç radar cezası yemedi bu da 3 bin TL tasarruf anlamına geliyor. Start-stop hep devrede kaldı buna rağmen aküsünü 5.5 yıl sonra değişti. Her 10 saniyenin üstündeki bekleme süresinin kesinlikte yakıt tasarrufu sağladığı görüşünde.
7 yıllık arabasında fren balatasını hiç değiştirmedi ve 139 bin kilometredeki aracın fren kondisyonu halen yüzde 70 seviyelerinde.
7 yıl boyunca her aldığı yakıtın kaydını tutan Ali Bey, "sürüş tarzım aslında süper ekonomik sürüş tarzı diyebiliriz. Olabildiğinde sakin ve öngörülür şekilde kullanmaya çalışıyoruz" diyor.