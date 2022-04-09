135 kişi 65 metrekarede ölen insanlarla birlikte bir ay boyunca bodrumda yaşadılar!

Altmış yaşındaki Mykola Klymchuk onlardan biriydi. Klymchuk, okulun bodrumunu BBC’den Yogita Limaye’ye gösterdi. Limaye, kısa bir merdivenden aşağı inerken hastalık ve çürümenin kokusunu almaya başladığını söyledi. Odanın kirli olduğunu, bazı şiltelerin yanında, giysilerin, ayakkabıların ve kitapların yere saçıldığını sözlerine ekledi. Mykola, "Bu benim yarım metrelik alanımdı. Ayakta uyuyordum. Düşmemek için kendimi burada trabzana bağladım. 25 gecemi böyle geçirdim” dedi.