135 kişi 65 metrekarede ölen insanlarla birlikte bir ay boyunca bodrumda yaşadılar!
RUSYA'nın Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından köylerde yaşanan trajedi gün yüzüne çıkmaya başladı. Yahidne'de 130 kişi bir okulun 65 metrekarelik bodrumunda ölen insanlarla ile birlikte yaklaşık bir ay boyunca yaşamaya zorlandı. Duvarlardaki resimler dehşete kanıt oldu...
Rusya'nın Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından onlarca Ukrayna köyünde yaşanan trajedi gün yüzüne çıkmaya başladı. Rus askerlerinin işgal ettiği köylerden biri olan Yahidne'de 130 kişi bir okulun 65 metrekarelik bodrumunda ölen insanlarla ile birlikte yaklaşık bir ay boyunca yaşamaya zorlandı. Bodrumda bulunanlar yaşadıkları travmayı anlattı.
Yahidne’deki bir okulun bodrum katının beyaz, nemli duvarında kırmızı pastelle çizilmiş kaba bir takvim var. Bu, köyün insanları için 5 Mart'tan 2 Nisan'a kadar hayal bile edilemeyecek bir travma dönemine işaret ediyor.
130 kişi 65 metrekare bir odada yaşadı
Kiev'in 140 km kuzeyinde, Belarus ve Rusya sınırlarına yakın Çernihiv şehrinin hemen dışında bulunan Yahidne, yaklaşık bir ay boyunca Rus askerleri tarafından işgal edildi. İçeri girdiklerinde, erkekleri, kadınları ve çocukları silah zoruyla evlerinden aldılar ve dört hafta boyunca okulun bodrum katında tuttular. Yaklaşık 130 kişi, 65 metrekare büyüklüğünde bir odaya sıkıştı.
Altmış yaşındaki Mykola Klymchuk onlardan biriydi. Klymchuk, okulun bodrumunu BBC’den Yogita Limaye’ye gösterdi. Limaye, kısa bir merdivenden aşağı inerken hastalık ve çürümenin kokusunu almaya başladığını söyledi. Odanın kirli olduğunu, bazı şiltelerin yanında, giysilerin, ayakkabıların ve kitapların yere saçıldığını sözlerine ekledi. Mykola, "Bu benim yarım metrelik alanımdı. Ayakta uyuyordum. Düşmemek için kendimi burada trabzana bağladım. 25 gecemi böyle geçirdim” dedi.