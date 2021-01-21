130 ülke dünyayı uyutan Türk'ün peşinde! Bursa'da üretip paraya para demiyor
Yıllar önce Bulgaristan'dan Bursa'ya göç eden mühendis Osman Güler, açtığı üretim tesisiyle paraya para demiyor.
Bulgaristan'dan 1989 yılında Bursa'ya göç eden elektronik mühendisi Osman Güler, tekstil fabrikalarına elektrik ve elektronik servis hizmeti vermek amacıyla 1990'da açtığı firmayla makine üreticilerine yazılım ve otomasyon hizmeti vermeye başladı.
Güler, yaklaşık 15 yıl önce yatak üretim makinesi sektöründe boşluk olduğunu fark ederek diğer işleri zamanla bırakıp bu sektöre yöneldi.
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde yatak üretim makinesi imal eden Güler, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önde gelen yatak üreticilerine entegre tesis de kuruyor.
Elektroteks firmasının sahibi Osman Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatak üretim fabrikaları için A'dan Z'ye tesis kurduklarını söyledi.