13 yıllık hayat arkadaşı Billur Kalkavan’ın son isteğini açıkladı! "Ben de ağlamaya başladım"
Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören televizyoncu ve oyuncu Billur Kalkavan'ın ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü oyuncunun 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, verdiği röportajda Billir Kalkavan'ın son istediğini açıklarken unutamadığı o anlar için "Ben de ağlamaya başladım" dedi. İşte Billur Kalkavan'ın sevgilisinin yürek yakan o sözleri...
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın hasta olduğunu ve kansere yakalandığını ilk kez yönetmen, aynı zamanda oyuncu olan Hamdi Alkan yayınladığı bir fotoğraf ile duyurmuştu. 6 aydır tedavi gören Billur Kalkavan ise iyi olacağının sinyallerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vermişti. Fakat acı haberi geçtiğimiz hafta 13 yıllık hayat arkadaşı biricik sevgilisi Buğra Bahadırlı duyurmuştu.
Buğra Bahadırlı yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sitemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" diyerek acı haberi duyurdu.
Billur Kalkavan'ın son istediğini açıkladı
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı yaşadığı o zor günleri ilk kez Sabah'tan Tuğba Kalçık'a anlattı. Ayrıca Bahadırlı yaptığı açıklamada 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sevgilisi Kalkavan'ın son istediğini de açıkladı. İşte Buğra Bahadırlı'nın yaptığı o samimi açıklamalar...
Billur'dan 'anı yaşamayı' öğrenmiştim, o yüzden onu kaybetmeye kendimi hazırlamamıştım diyen Buğra Bahadırlı, "Cenazesinde insanların ağlamasını istemiyordu, ‘Dram yapmayın’ demişti. Biz de onu istediği gibi uğurladık”dedi ve hastalık sürecinde yaşadıklarını ilk kez anlattı.