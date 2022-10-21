13 yıllık hayat arkadaşı Billur Kalkavan’ın son isteğini açıkladı! "Ben de ağlamaya başladım"

Buğra Bahadırlı yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sitemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" diyerek acı haberi duyurdu.