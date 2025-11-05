BIST 10.926
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! İşte verilen ceza

13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! İşte verilen ceza

Kastamonu'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklu yargılanan A.E.H. ile mağdurun yakınları ve avukatlar katıldı.

Sanık A.E.H, duruşmadaki savunmasında, mağdurun babası ile aynı iş yerinde çalıştıkları dönemde tartışma yaşadıklarını söyledi.

Bu nedenle kendisine iftira atıldığını, iddiaların asılsız olduğunu öne süren sanık, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın cinsel istismar suçundan 16 yıl 6 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

