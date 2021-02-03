13 yaşında başlardı 50 bin TL harcadı satmayı düşünmüyor

30 yılda topladığı ve İran, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, Azerbaycan, Fransa gibi ülkelerin de eski paralarının bulunduğu koleksiyona gözü gibi bakan Işık, 50 bin TL'nin üzerinde harcama yaparak satın aldığı bu parçaları evinde sergiliyor.