13 yaşında başlardı 50 bin TL harcadı satmayı düşünmüyor
BATMAN'da yaşayan 43 yaşındaki Harun Işık, 13 yaşından eski paraları toplamak için 50 bin TL harcadı. Işık, "Bu paraları da satmayı düşünmüyorum, aileme bir hazine olarak bırakacağım." dedi.
Batman merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde yaşayan devlet memuru Harun Işık'ın, 13 yaşında merakla başladığı eski para toplama işi zamanla tutkuya dönüştü. Üniversite yıllarında ailesinin gönderdiği paralarla ihtiyaçlarını karşılamak yerine eski para toplamaya devam eden Işık, zamanla Osmanlı İmparatorluğu döneminde basılan madeni paraların da olduğu 250'nin üzerinde sayıda bir koleksiyon oluşturdu.
30 yılda topladığı ve İran, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, Azerbaycan, Fransa gibi ülkelerin de eski paralarının bulunduğu koleksiyona gözü gibi bakan Işık, 50 bin TL'nin üzerinde harcama yaparak satın aldığı bu parçaları evinde sergiliyor.
Şimdilik misafirliğe gelenlerin gördüğü koleksiyonu, pandemi sonrası sergilemek isteyen Işık, gençleri eski paraları görüp tanımasını amaçladığını söyledi.
"Satmayı düşünmüyorum"
Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü'nde okurken ailesinin gönderdiği paraları da koleksiyonu oluşturmak için harcadığını ifade eden Işık, şunları söyledi: