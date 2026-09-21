13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Maddeleri neler, süresiz nafaka düzenlemesi olacak mı?

Yeni yargı düzenlemelerini içeren 13. Yargı Paketi için hazırlık süreci devam ediyor. Vatandaşlar “13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?”, “Maddeleri belli oldu mu?”, “Süresiz nafaka kaldırılacak mı?” ve “İnfaz düzenlemesi olacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen paketin, yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklikler içermesi bekleniyor. Ancak paket henüz TBMM’ye sunulmuş kesin bir kanun teklifi aşamasında değil. Bu nedenle kamuoyunda konuşulan bazı başlıkların kesinleşmiş düzenleme olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13. Yargı Paketi’nin ekim ayında TBMM gündemine gelmesinin planlandığını açıkladı. Ancak paketin Meclis’e sunulacağı kesin tarih henüz paylaşılmadı. Kanun teklifinin hazırlanması, komisyonda görüşülmesi ve Genel Kurul süreci tamamlandıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

13. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELDİ Mİ?

Hayır. 13. Yargı Paketi için hazırlık çalışmaları sürüyor ancak henüz TBMM’ye sunulmuş ve maddeleri kesinleşmiş bir kanun teklifi bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada veya bazı platformlarda paylaşılan madde listeleri resmi düzenleme olarak kabul edilmiyor.

13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER OLACAK?

13. Yargı Paketi’nin kesin madde metni henüz açıklanmadı. Çalışma başlıkları arasında şu konuların yer alması bekleniyor:

Yargı süreçlerinin hızlandırılması

Aile hukuku ve boşanma süreçlerine ilişkin düzenlemeler

Nafaka uygulamasına yönelik yeni model çalışmaları

İnfaz sistemiyle ilgili bazı düzenlemeler

Vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak değişiklikler

SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Süresiz nafaka konusu 13. Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. Aile hukukuna ilişkin bazı değişikliklerin paket kapsamında değerlendirilmesi beklenirken, nafakanın tamamen kaldırılması veya tüm nafakaların belirli bir süreyle sınırlandırılması konusunda kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.

NAFAKA SİSTEMİNDE NASIL BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR?

Gündemdeki çalışmalarda nafaka süresinin belirlenmesinde hâkime daha geniş değerlendirme yetkisi verilmesi, evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu ve somut olayın özelliklerinin dikkate alınması gibi modeller tartışılıyor. Ancak hangi modelin uygulanacağı TBMM’ye sunulacak teklif metniyle kesinleşecek.

13. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

İnfaz sistemiyle ilgili bazı başlıkların yeni yargı düzenlemesi kapsamında ele alınabileceği belirtiliyor. Ancak genel af, kapsamlı infaz indirimi veya otomatik tahliye gibi konularda şu aşamada kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.

İnfaz düzenlemesiyle ilgili merak edilen başlıklar:

Denetimli serbestlik uygulamaları

Ceza infaz süreleri

Özel durumlara yönelik düzenlemeler

Ceza adaletinin etkinliği

GENEL AF ÇIKACAK MI?

13. Yargı Paketi ile ilgili en çok araştırılan konulardan biri de genel af iddiaları oldu. Ancak mevcut aşamada genel af çıkarılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Böyle bir düzenleme yapılması halinde TBMM’de görüşülerek yasalaşması gerekiyor.

13. YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Paketin kapsamı, TBMM’ye sunulacak kanun teklifiyle netleşecek. Şu aşamada düzenlemelerin yargı hizmetleri, aile hukuku, infaz sistemi ve bazı hukuki süreçlerde iyileştirmeler üzerine yoğunlaşması bekleniyor.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Paketin yürürlüğe girmesi için TBMM’de kabul edilmesi ve Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından hangi maddelerin hangi tarihte uygulanacağı kesinleşecek.