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13 Nisan 2023 altın hızla yükseliyor! Yeni rekorlar yolda altın yatırımcısı bunu takip etsin!

13 Nisan 2023 altın hızla yükseliyor! Yeni rekorlar yolda altın yatırımcısı bunu takip etsin!

13 Nisan 2023 Gram altın 1250 lira seviyesini aştı. Uzmanlara göre altın daha da yükselecek. Özellikle yaz aylarında 1450 lira görülecek iddiası var. Her düşüş bir alım fırsatı...Altın borcu olan, düğün yapacak olan düşüşleri değerlendirmeli...

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Altın yılın ilk çeyreğinde 171 lira değer kazandı. Altın fiyatlarında zaman zaman kısa süreli düşüşler olsa da tahminler altında yeni rekorların yolda olduğu yönünde... Özellikle Haziran ayı sonrası gram altının 1450-1500 lira olacağı tahminleri var...

Bugün yani 13 Nisan 2023 altın fiyatları yükseliyor. Gram altın 1250 lira seviyesini aştı. Çeyrek altın da 2.103 liradan alınıyor.

13 Nisan 2023 altın fiyatları

Gram altın alış 1.253,17 satış 1.253,36

Çeyrek altın alış 2.103,00 satış 2.126,00

Yarım altın alış 4.205,00 satış 4.250,00

Cumhuriyet altını alış 8.386,00 satış 8.468,00

Altın için bomba tahminler

Kuyumcu İlhan Ünder, "Altın fiyatı geride kalmıştır. İleriki dönemlerde altının fiyatını iki katı, yani yüzde 50 kadar öngörüm olmasıdır. Yaklaşık olaraktan ilk etapta 1.750, sonrasında 2.250 bandına oturacağını öngörmekteyim" diye konuştu.

Uzman isim Hatice Kolçak ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizim için insanımız için gram altın her zaman candır. Gram altın bizi uzun zamandır bekletti. Ama yeter yani zamanı sonunda geldi.2024 senesinde hedeflere gelecek. Daha beklenen seviyelere gelmedi 1800 liralara daha gelecek.Ben oraya gelmeden satış yapmayı düşünmüyorum. Oraya gelince satış yapabilirim."

İslam Memiş: Ons altını takip edin

Uzman İslam Memiş, "Gram altın yatırımcısı, ons altının fiyat hareketlerini yakından takip etmelidir.Altın yatırımcıları uzun vadeli düşünmeli ve ani fiyat dalgalanmalarına panik yapmadan karar vermeli" " ifadesini kullandı.

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