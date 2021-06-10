13 kilo verdi! Doğa Rutkay'ın eski halinden eser kalmadı: Yasak Elma yıldızıyla tatile çıktı
Güldür Güldür Show'un sevilen ismi Doğa Rutkay, Yasak Elma dizisinin Asuman'ı Melisa Doğu ile tatile çıktı. 13 kilo veren Rutkay sırrını açıkladı.
Oyuncu Doğa Rutkay, televizyoncu Kerimcan Kamal ile 2014 yılında evlenmişti. Ünlü çift, 2018'de ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına almıştı.
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Her sene İzmir Alaçatı'da bulunan evlerinde yazı geçiren Doğa Rutkay, önceki gün Ayayorgi Koyu'nda bir plajdaydı.
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Rutkay'ın yanında meslektaşı ve 25 yıllık yakın arkadaşı olan Melisa Doğu da vardı. Eşi ve çocukları ise yoktu.
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