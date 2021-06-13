129 tanesi iptal oldu! Dudak uçuklatan anlaşmayı Doğuş elinin tersiyle itti
Bir süredir müzik dünyasından uzak olan şarkıcı Doğuş, dudak uçuklatan gelir anlaşmasıyla ilgili konuştu.
Müzik çalışmalarına bir süredir ara veren Doğuş, geçtiğimiz aylarda kozmetik sektörüne adım attığını duyurmuştu. Kendi adını taşıyan 'Doğuş' markasını için Doğuş "Kadın erkek parfümümüz çıkıyor. Kozmetikte ses getireceğimize inanıyorum" demişti.
Şarkıcılıktan önce birçok meslekte çalıştığını ifade eden Doğuş, "Daha önce işportacılık yaptım. Ayakkabı boyacılığı yaptım. İnşaatta çalıştım. Simit, su, poşet sattım. Bunlarla gocunacak bir şeyim yok. Yaptığım her iş ile gurur duyuyorum" diye konuşmuştu.
46 yaşındaki Doğuş, önceki gün Etiler'de alışveriş turuna çıktı.
Giyim eşyalarını aldıktan sonra kahve molası veren 46 yaşındaki popçu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.