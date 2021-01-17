127 Bitcoin'i yıllar sonra bulup tek seferde sattı

22 Aralık günü özel anahtar kelimelerini bulduğunda bunları nasıl güvenli bir şekilde satabileceğini düşündüğünü belirten kullanıcı, Reddit’teki ilk paylaşımında kendisine şüpheyle yaklaşanların da olduğunu belirterek satışın ekran görüntülerini de paylaştı:

"Anahtar kelimeleri bulduktan sonraki hafta, 'Bitcoin’leri güvenli şekilde nasıl paraya çevirebilirim' diye düşünüp durdum. En ucuz şekilde bunu yapmalıydım. Birçok tezgah üstü borsada (OTC) gezdim. En sonunda da BTC 33 bin 439 dolar fiyattayken BTC’lerimi sattım. Ödediğim işlem ücreti yüzde 0.15’ten de azdı."