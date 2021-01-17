127 Bitcoin'i yıllar sonra bulup tek seferde sattı
2011'de kenara bir miktar Bitcoin koyan daha sonra ise özel anahtarını kaybeden bir kişi, yıllar sonra hem de bir boğa koşusunun ortasında şifrelerini buldu ve 127 Bitcoin'ini yaklaşık 4 milyon 200 bin dolar karşılığında satmayı başardı. Kullanıcı, hikayesini Reddit'te paylaştıktan sonra adeta hesabı mesaj yağmuruna tutuldu, röportaj talepleriyle doldu.
BitcoinHolderThankU isimli bir Reddit kullanıcısının hikayesi en büyük kripto paranın sert satışla mücadele ettiği şu günlerde yüzleri güldürdü. 2011 ve 2012’de bazı anketleri doldurması, internet üzerinde basit görevler tamamlaması ve video izlemesi karşılığında Bitcoin kazanan ve bu Bitcoin’leri de çeşitli çevrim içi oyunlarda para almak için harcamak isteyen kullanıcı, yıllar sonra dolar milyoneri oldu.
Aslında hiç kaybolmadı
Özel anahtar kelimelerini yıllar sonra bulan kullanıcı, aslında bu şifreleri hiç kaybetmemişti. O dönem kullandığı eski teknoloji bilgisayarını bir kenara koymuş, oyunlar için Bitcoin almayı da bırakmıştı. Daha önce aldığını da unutmuştu.
22 Aralık günü özel anahtar kelimelerini bulduğunda bunları nasıl güvenli bir şekilde satabileceğini düşündüğünü belirten kullanıcı, Reddit’teki ilk paylaşımında kendisine şüpheyle yaklaşanların da olduğunu belirterek satışın ekran görüntülerini de paylaştı:
"Anahtar kelimeleri bulduktan sonraki hafta, 'Bitcoin’leri güvenli şekilde nasıl paraya çevirebilirim' diye düşünüp durdum. En ucuz şekilde bunu yapmalıydım. Birçok tezgah üstü borsada (OTC) gezdim. En sonunda da BTC 33 bin 439 dolar fiyattayken BTC’lerimi sattım. Ödediğim işlem ücreti yüzde 0.15’ten de azdı."
127 Bitcoin’i tek seferde sattı ama pişman oldu
Bitcoin’lerinin hepsini satmayı başaran kullanıcı ise aslında 1 hafta daha bekleyebilseydi kazandığı rakama 1 milyon dolar daha ekleyecekti. Geçmişe dönebilseydi asla tüm Bitcoin’lerini satmayacağını belirten BitcoinHolderThankU, şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası 8-9 yıl HODL etmiş gibi hissediyorum. Kripto para yatırımcılarının büyük çoğunluğundan fazla… Eğer ikinci bir şansım olsaydı kesinlikle bu şekilde hareket etmezdim. Tüm BTC’leri satmazdım."