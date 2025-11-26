BIST 10.915
DOLAR 42,44
EURO 49,21
ALTIN 5.684,00
HABER /  GÜNCEL

120 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

120 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bingöl Valiliği, Adaklı ilçesindeki iki okulda öğle yemeği sonrası mide bulantısı yaşayan 120 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldığını ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Abone ol

Bingöl Valiliği, Adaklı ilçesindeki 2 okulda verilen yemek sonrasında 120 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Adaklı Yatılı Bölge Ortaokulu ile Şehit Hikmet Saydan İlkokulu'nda öğle yemeğinin ardından mide bulantısı yaşayan 120 öğrencinin 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildiği belirtildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Rahatsızlanan 120 öğrenciden 13'ü Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, il merkezinden 2 çocuk doktoru ivedilikle ilçelerimize görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. Durumu iyileşenler taburcu edilmektedir. Olayın ardından Kaymakamlığımızın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yemekhanesinde gerekli incelemeler başlatılmış, numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Süreç Kaymakamlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılacak, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül, Ankara'daki viral olan Kızılay tabelasına asıldı
Mustafa Sarıgül, Ankara'daki viral olan Kızılay tabelasına asıldı
Hong Kong’da korkunç yangın! 35 ölü var!
Hong Kong’da korkunç yangın! 35 ölü var!
Akdeniz’de bir deprem daha! Büyüklüğü...
Akdeniz’de bir deprem daha! Büyüklüğü...
İsrail, son iki yılda hapishanelerde 94 Filistinliyi işkenceyle öldürdü
İsrail, son iki yılda hapishanelerde 94 Filistinliyi işkenceyle öldürdü
İletişim Başkanı Duran, RTÜK Başkanı Daniş ile görüştü
İletişim Başkanı Duran, RTÜK Başkanı Daniş ile görüştü
Bakan açıkladı: Dünya Bankası'ndan 6 milyar dolarlık finansman desteği!
Bakan açıkladı: Dünya Bankası'ndan 6 milyar dolarlık finansman desteği!
Trump'ın göçmen politikaları kendi sözcüsünü de vurdu
Trump'ın göçmen politikaları kendi sözcüsünü de vurdu
2025'in En Çok Oynanan Oyunu: Çılgın Sayısal Loto'da Heyecan Zirvede!
2025'in En Çok Oynanan Oyunu: Çılgın Sayısal Loto'da Heyecan Zirvede!
ABD'de serbest bırakılan Türk bilim insanı Dölek neden tutuklandığını açıkladı
ABD'de serbest bırakılan Türk bilim insanı Dölek neden tutuklandığını açıkladı
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı
Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı! Kesin ölüm sebebi belli oldu
Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı! Kesin ölüm sebebi belli oldu
Iraklı Kürt genç Rus eş ve ev vaadiyle yola çıktı kendini cephede buldu
Iraklı Kürt genç Rus eş ve ev vaadiyle yola çıktı kendini cephede buldu