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120 bin TL'ye satılıyor! Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı

İhlas Haber Ajansı
120 bin TL'ye satılıyor! Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı

Türkiye'de yaşanan pandemi dolayısıyla tatillerinden vazgeçmek istemeyen vatandaşların yöneldiği karavan satışları talep patlaması oldu.

120 bin TL'ye satılıyor! Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı

Pandemiden önce de doğasever vatandaşlarca sıklıkla tercih edilen karavanlar, salgın sırasında tatillerini otel veya kalabalık tesislerde geçirmek istemeyenler tarafından en çok talep gösterilen alternatiflerden biri oldu. 

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120 bin TL'ye satılıyor! Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı

Doğaseverler, kendi araçlarını firmalardaki hazır karavan paketlerini satın alarak karavana dönüştürebiliyor ya da isterlerse firmalar tarafından hali hazırda karavana dönüştürülmüş araçları satın alabiliyor. 

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120 bin TL'ye satılıyor! Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı

Fiyatları 120 bin TL’den başlayan paketleri satın almak isteyen vatandaşlar, bu işi yapan firmalara başvurarak piyasadaki talebi neredeyse yüzde 300 arttırırken, talepteki bu artış sektörün daha da büyümesine neden oldu.

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120 bin TL'ye satılıyor! Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı

Araçları karavana dönüştüren firmalar ise ürün tedarikinde sorunlar yaşamaya başladıklarını ifade etti.

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