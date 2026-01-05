12 yıldızla görüşülüyor! Fenerbahçe'nin sır gibi sakladığı transfer listesi belli oldu

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun takviye yapılmasını istediği sol kanadı Anthony Musaba ile güçlendiren Fenerbahçe’de gözler diğer mevkilere yapılacak transferlere çevrildi. Fanatik'te yer alan habere göre stoper, orta saha ve forvete yeni oyuncu almayı planlayan başkan Sadettin Saran ve yönetiminin önünde transfer için 2 seçenek bulunuyor. İlk seçenek; taraftarların beklentileri doğrultusunda santrfor, 8 numara ve stoper mevkilerine büyük paralar yatırarak ‘marka’ isimler getirmek. İkinci seçenek ise dadece santrfor pozisyonuna dünya çapında, kalitesi herkes tarafından kabul edilen tartışılmaz bir oyuncu transfer edip, diğer bölgelere düşük bütçeli isimler almak. Fenerbahçe'nin sır gibi sakladığı transfer listesi belli oldu. Yönetim tam 12 yıldızla görüşüyor...