12 yıldızla görüşülüyor! Fenerbahçe'nin sır gibi sakladığı transfer listesi belli oldu
Fenerbahçe kış transfer dönemine Anthony Musaba transferi ile başladı. Fenerbahçeli taraftarlar diğer transferler için bekleyişe koyulurken, Sadettin Saran yönetimin sır gibi sakladığı 12 oyunculuk transfer listesi belli oldu.
Teknik direktör Domenico Tedesco’nun takviye yapılmasını istediği sol kanadı Anthony Musaba ile güçlendiren Fenerbahçe’de gözler diğer mevkilere yapılacak transferlere çevrildi. Fanatik'te yer alan habere göre stoper, orta saha ve forvete yeni oyuncu almayı planlayan başkan Sadettin Saran ve yönetiminin önünde transfer için 2 seçenek bulunuyor. İlk seçenek; taraftarların beklentileri doğrultusunda santrfor, 8 numara ve stoper mevkilerine büyük paralar yatırarak ‘marka’ isimler getirmek. İkinci seçenek ise dadece santrfor pozisyonuna dünya çapında, kalitesi herkes tarafından kabul edilen tartışılmaz bir oyuncu transfer edip, diğer bölgelere düşük bütçeli isimler almak. Fenerbahçe'nin sır gibi sakladığı transfer listesi belli oldu. Yönetim tam 12 yıldızla görüşüyor...
ALEXANDER SÖRLOTH
Takım: Atletico Madrid
Mevki: Forvet
Yaş: 30
Değer: 20 milyon Euro
ROMELU LUKAKU
Takım: Napoli
Mevki: Forvet
Yaş: 32
Değer: 15 milyon Euro
ADEMOLA LOOKMAN
Takım: Atalanta
Mevki: Forvet
Yaş: 28
Değer: 35 milyon Euro