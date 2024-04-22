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12 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a giti

12 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a giti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere gitti. Günübirlik ziyaretin ilk durağı başkent Bağdat, ikinci durağı ise Erbil olacak.

12 yıl sonra yapılacak kritik ziyaretin ana gündem maddesi, terörle mücadelede işbirliği. İki ülke arasında Stratejik Çerçeve Anlaşması imzalanacak.

Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi. Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

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