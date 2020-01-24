12 yaşındaki kızını eşi taciz etmiş Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınından kovdu!

Müge Anlı internetten tanıştığı adam için kızları ile birlikte Türkiye'ye gelen Ayfer Yaralı'yı dinledikten sonra yayına Nazmi Bey'i bağladı. Nazmi Bey para aldığı iddialarını reddederken öyle bir şey söyledi ki Müge Anlı donup kaldı. Nazmi Bey'in söylediği şuydu:

-Bana bir kuruş para verdiyse kefen parası olsun. Ben kocamı vurduracağım o parayı ona harcayacağım dedi. Kocası Şükrü çocukları için benden 100 bin lira para istedi. Hurdacılık yaparak ben onun parasından bir kuruş almadım. Ben ona her türlü imkanı sundum. Geldi bana 12 yaşındaki kızıyla iftira attı.