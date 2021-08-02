12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Oyuncu Suat Ergin'e beraat...
12 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadan istismar eden oyuncu Suat Ergin'e beraat...
Cinsel içerikli mesajlar attığı 12 yaşındaki kızla buluşmaya gidince yakalanıp yargılanan 35 yaşındaki oyuncu Suat Ergin “Kızı 16 yaşında sanıyordum” deyince beraat etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Karar, kamu vicdanını zedeleyecek” diye itiraz etti ama davada sonuç değişmedi. Engin'in 12 yaşındaki çocuğu attığı "Hiç öpüştün mü? Hiçbir şey olmaz. Biz bizeyiz. Takılırız sabaha kadar. Heyecanlandım" şeklindeki mesajlar ortaya çıktı.
Mahkeme 'beraat' dedi
12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar atan oyuncu Suat Ergin'in dizilerdeki senaryolara taş çıkaracak türde bir buluşmayla olay yerine getirip emniyet güçlerine teslim eden ağabeyin hukuk mücadelesi sona erdi. Kardeşine cinsel içerikli mesajlar atan oyuncu Suat Ergin'in, 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme beraat kararı verdi.
Mesajları kabul eden ancak "Yaşına aldandım" savunmasıyla kurtulmaya çalışan oyuncu hakkında dikkat çeken beraatın gerekçesi "Yaşını bilemezdi" oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Beraat kararı kamu vicdanını zedeleyecek, toplum nezdinde infiale yol açacaktır" dese de sonuç değişmedi. Oyuncunun beraatı kesinleşti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; 2018'de 7. sınıf öğrencisi Ş.A., Suat Ergin ile sosyal medyada tanıştı. Ancak Suat Ergin'in gerçek kimliğini bilmiyordu.