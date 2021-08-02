12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Oyuncu Suat Ergin'e beraat...

Cinsel içerikli mesajlar attığı 12 yaşındaki kızla buluşmaya gidince yakalanıp yargılanan 35 yaşındaki oyuncu Suat Ergin “Kızı 16 yaşında sanıyordum” deyince beraat etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Karar, kamu vicdanını zedeleyecek” diye itiraz etti ama davada sonuç değişmedi. Engin'in 12 yaşındaki çocuğu attığı "Hiç öpüştün mü? Hiçbir şey olmaz. Biz bizeyiz. Takılırız sabaha kadar. Heyecanlandım" şeklindeki mesajlar ortaya çıktı.