12 Saatte 1113 erkekle ilişkiye girmişti! Ünlü isimden vaftiz kararı...
12 saat içinde 1113 erkekle birlikte olduğunu iddia ederek dünya basınında gündem olan OnlyFans modeli Lily Phillips, pazar günü vaftiz edildiğini duyurdu ve duygularını aktardı.
"Gerçekten çok iyiydi. Tanrı'yla ilişkimi yeniden güçlendirmek çok güzeldi çünkü uzun bir süre bu bağ epey sapmıştı" ifadelerini kullandı. Philips o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Yetişkin içerik üreticisi Lily Phillips, geçmişte yaptığı "12 saat içinde 1113 erkekle birlikte oldum" açıklamasıyla dünya basınında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Phillips, şimdi ise 2026'ya girerken hayatında yeni bir döneme girdiğini ve önceliklerinin değiştiğini söyledi.