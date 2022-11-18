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12 saat oldu hale yanıyor! Şu hala bakın kullanılacak yeri kalmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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12 saat oldu hale yanıyor! Şu hala bakın kullanılacak yeri kalmadı

Uşak'ta bir tekstil deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları 12 saattir devam ediyor. Kullanılmaz hale gelen depo havadan görüntülendi.

12 saat oldu hale yanıyor! Şu hala bakın kullanılacak yeri kalmadı

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. 

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12 saat oldu hale yanıyor! Şu hala bakın kullanılacak yeri kalmadı

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yangın bölgesine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi de sevk edildi.

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12 saat oldu hale yanıyor! Şu hala bakın kullanılacak yeri kalmadı

Ekiplerin müdahalesi 12 saati aşkın süredir devam ederken kullanılmaz hale gelen depo havadan görüntülendi.

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12 saat oldu hale yanıyor! Şu hala bakın kullanılacak yeri kalmadı
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