BIST 12.108
DOLAR 43,06
EURO 50,35
ALTIN 6.186,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

12 saat boyunca su yok! İlçeler ve mahalleler açıklandı

12 saat boyunca su yok! İlçeler ve mahalleler açıklandı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Çankaya ve Sincan ilçelerinde bugün saat 09.00-21.00 arasında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Abone ol

ASKİ'den yapılan paylaşımda bugün saat 09.00-21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği vurgulandı.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Çankaya ilçesi: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa, Yukarı Öveçler, 100. Yıl.

Sincan ilçesi: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar (Anadolu OSB), Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören, Beyobası."

ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlarca emekli bekliyordu Işıkhan açıkladı: En düşük emekli maaşı...
Milyonlarca emekli bekliyordu Işıkhan açıkladı: En düşük emekli maaşı...
Mehmet Akif Ersoy'un 3 saatlik ek ifadesi çıktı! Eski eş detayı bomba
Mehmet Akif Ersoy'un 3 saatlik ek ifadesi çıktı! Eski eş detayı bomba
ABD Başkan Yardımcısı Vance, küresel enerji kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaklarını söyledi
ABD Başkan Yardımcısı Vance, küresel enerji kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaklarını söyledi
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak
Hayat Finans aile bankacılığına yönelik yeni kartını kullanıma sundu
Hayat Finans aile bankacılığına yönelik yeni kartını kullanıma sundu
Fenerbahçe Beko son çeyrekte direksiyona geçti Olympiakos'u devirdi
Fenerbahçe Beko son çeyrekte direksiyona geçti Olympiakos'u devirdi
İran'da Mossad casusu idam edildi
İran'da Mossad casusu idam edildi
Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı
Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı
Yılmaz Özdil’in Erdoğan paylaşımı olay oldu! Terliğini bile alamazlar
Yılmaz Özdil’in Erdoğan paylaşımı olay oldu! Terliğini bile alamazlar
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Hasan Eraybat hayatını kaybetti
CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Hasan Eraybat hayatını kaybetti
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro limiti kaldırıldı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro limiti kaldırıldı