12 öğrenciyi hastanelik eden korkunç naftalin şakası

12 öğrenciyi hastanelik eden korkunç naftalin şakası

Gaziantep'te yaşanan olayda, 12 ortaokul öğrencisi, bir arkadaşlarının şaka amacıyla içtikleri suya attığı naftalinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

12 öğrenciyi hastanelik eden korkunç naftalin şakası - Sayfa 1

Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Mahmut Hümayün Ortaokulu 5-A sınıfında eğitim gören öğrenciler, teneffüste bahçeye çıktı.

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12 öğrenciyi hastanelik eden korkunç naftalin şakası - Sayfa 2

Bu sırada sınıfta kalan bir öğrenci, iddiaya göre şaka amacıyla arkadaşların su mataralarına naftalin attı. Tenefüs bitiminde sınıfa dönerek, mataralarındaki suları içen öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş  şikayetleri başladı.

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12 öğrenciyi hastanelik eden korkunç naftalin şakası - Sayfa 3

Öğretmenler ve okul idaresi hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen sağlık görevlileri, zehirlenme belirtisi gösteren 12 öğrenciyi ambulansla çeşitli hastanelere götürdü.

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12 öğrenciyi hastanelik eden korkunç naftalin şakası - Sayfa 4

Öğretmenler, yaptıkları araştırma sonunda bir öğrencinin, arkadaşlarının mataralarına naftalin attığını belirledi. 

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