12 öğrenciyi hastanelik eden korkunç naftalin şakası

Bu sırada sınıfta kalan bir öğrenci, iddiaya göre şaka amacıyla arkadaşların su mataralarına naftalin attı. Tenefüs bitiminde sınıfa dönerek, mataralarındaki suları içen öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleri başladı.