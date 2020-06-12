HABER /  GÜNCEL
ADV Olmak istediğin yerde İzmir'in kalbinde!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

12 Haziran Türkiye'deki koronavirüsü vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4778'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 175.218'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 150 bine yaklaştı
Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1242 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle, iyileşen toplam hasta sayısı 149 bin 102'ye yükseldi. Toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903'e, yoğun bakımdaki hasta sayısı 664'e, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 282 oldu.

Vaka sayısı uzun aradan sonra binin üzerine çıktı
Öte yandan, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine giren Türkiye'de günlük vaka sayıları uzun bir aranın ardından ilk kez binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım.'' ifadelerini kullandı

Resim

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS VERİLERİ İSE ŞÖYLEYDİ;

SON DAKİKA HABERLERİ
Polisin İzmir’de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Buenos Aires’te yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı
Can Dündar hakkında villasının kaçak bölümlerinden yakalama kararı
Lufthansa Group Türkiye uçuşları temmuz itibariyle tekrar başlıyor
İran, Güney Kore'deki 9 milyar doları istiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
MHRS tahlil sonucu sorgulama ekranı TC ile giriş ekranı
'Sağlıklı Ev'lere talep patladı!
Süper Lig'in yayın haklarını satın aldılar
MHRS portal tahlil sonucu sorgulama nasıl olur 2020 girişi
Yorumlar