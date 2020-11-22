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12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacağı müsabakaların aday kadrosu belli oldu.

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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. 

İstanbul’un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Takım, 27 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Yeni başantrenör Orhun Ene tarafından belirlenen milli takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ege Arar (Aliağa Petkimspor), Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Sertaç Şanlı, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Alperen Şengün, Şehmus Hazer (Beşiktaş), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Metehan Akyel (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Yiğit Arslan (Galatasaray), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ).

A Milli Takım aday kadrosu, yarın kampa girerek çalışmalarına başlayacak.  

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