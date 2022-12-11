1170 No'lu mezardaki sır çözülemedi! Kimsesizler mezarlığına gömülen milyoner

Evlenmeyen ve hiç çocuğu olmayan Erdal Yenisoy, İsviçre'de çevre ve insan sağlığı alanında yüksek lisans yaptıktan sonra 1976'da Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleştikten sonra o dönem köy olan Faralya Mahallesinde araziler satın aldı. Geçen Kasım ayında Fethiye Vergi Dairesinden Yenisoy'un varisleri olan 5 kuzenine vergi borcu ödemesi yapmaları konusunda bildirim geldi.