1170 No'lu mezardaki sır çözülemedi! Kimsesizler mezarlığına gömülen milyoner
ANKARA'da kimsesizler mezarlığındaki 1770 No'lu mezarda yatan milyonerin sır ölümüyle ilgili 6 aydır hiçbir gelişme yaşanmadı. Fethiye'de 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen Erdal Yenisoy'un (78) mirasçıların avukatları aracılığıyla yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.
Evlenmeyen ve hiç çocuğu olmayan Erdal Yenisoy, İsviçre'de çevre ve insan sağlığı alanında yüksek lisans yaptıktan sonra 1976'da Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleştikten sonra o dönem köy olan Faralya Mahallesinde araziler satın aldı. Geçen Kasım ayında Fethiye Vergi Dairesinden Yenisoy'un varisleri olan 5 kuzenine vergi borcu ödemesi yapmaları konusunda bildirim geldi.
Yaşlı adama uzun süredir ulaşamayan yakınları, yaptıkları araştırmada Yenisoy'un 7 Mayıs 2021'de "karın ağrısı ve mide bulantısı" şikayetiyle 112 Acil servisi tarafından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldığını, bir gün sonra Kovid-19 teşhisiyle hayatını kaybettiğini, ardından Fethiye'de kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrendi.
200 milyonluk araziye çöktüler
Yapılan araştırmada ise Yenisoy'un Ankara'ya getirilerek bir evde tutulduğu, Fethiye'de 200 milyon değerindeki arazisinin tapuda değerinin 20 milyon gösterilerek satıldı. Arazinin 21 Ocak 2021'de Yenisoy'dan noterde vekalet alan Haydar Y. tarafından, Necati E.'nin bir ay önce kurduğu Ankara merkezli şirkete geçtiği ortaya çıktı.
Haydar Y.'nin Yenisoy'un hesabına "arsanın satış bedeli kısmi ödeme" açıklamasıyla 10 milyon lira gönderildiği, vadeli hesaba geçirilen bu paranın da her ay internet bankacılığı üzerinden başkalarına aktarıldığı, bu işlemlerin ise öldükten 2 gün sonra bile Yenisoy'un hesabının internet şubesinden yapıldığı ortaya çıktı.