115 bin TL için aşk tuzağı kurup vahşice katlettiler!

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde besi çiftliği sahibi Mehmet Nuri Delibaş, kendisiyle aynı işi yapan 45 yaşındaki Halil Yiğit ile tanıştı. Arkadaş olan iki kişi birlikte hayvan ticareti de yapmaya başladı. Halil Yiğit, iddiaya göre 115 bin TL borcu olduğu Mehmet Nuri Delibaş'ı öldürmeye karar verdi.