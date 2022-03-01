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112 yıllık sonra bulundu! Çanakkale Savaşı'nda kullanıldı: Büyük heyecan uyandırdı

İhlas Haber Ajansı
112 yıllık sonra bulundu! Çanakkale Savaşı'nda kullanıldı: Büyük heyecan uyandırdı

ÇANAKKALE'de, tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yer alan Namazgah Tabyası’nın sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.

112 yıllık sonra bulundu! Çanakkale Savaşı'nda kullanıldı: Büyük heyecan uyandırdı

Gelibolu Yarımadası, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan Namazgah Tabyası’nın sur duvarları restorasyon çalışmaları sırasında, Çanakkale Savaşları sırasında Mehmetçiğin sırt çantasında bulunan tıbbi amaçlı 2 adet serum ampulü bulundu.

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112 yıllık sonra bulundu! Çanakkale Savaşı'nda kullanıldı: Büyük heyecan uyandırdı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgelerde hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. 

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112 yıllık sonra bulundu! Çanakkale Savaşı'nda kullanıldı: Büyük heyecan uyandırdı

1910 yılında üretildiği düşünülen ve Çanakkale Savaşları sırasında kırılmadan günümüze kadar gelen 112 yıllık serum ampulü büyük heyecan uyandırdı.

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112 yıllık sonra bulundu! Çanakkale Savaşı'nda kullanıldı: Büyük heyecan uyandırdı

Bölgedeki restorasyon çalışmalarında kuyumcu hassasiyetiyle çalıştıklarını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale Tarihi Alan’daki restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi mekanlardaki, gazi mekanlarımızdaki restorasyon çalışmalarımız sırasında Çanakkale Savaşları’na ait malzemeler gün yüzüne çıkıyor." dedi.

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