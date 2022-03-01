112 yıllık sonra bulundu! Çanakkale Savaşı'nda kullanıldı: Büyük heyecan uyandırdı
ÇANAKKALE'de, tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yer alan Namazgah Tabyası’nın sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.
Gelibolu Yarımadası, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan Namazgah Tabyası’nın sur duvarları restorasyon çalışmaları sırasında, Çanakkale Savaşları sırasında Mehmetçiğin sırt çantasında bulunan tıbbi amaçlı 2 adet serum ampulü bulundu.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgelerde hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor.
1910 yılında üretildiği düşünülen ve Çanakkale Savaşları sırasında kırılmadan günümüze kadar gelen 112 yıllık serum ampulü büyük heyecan uyandırdı.
Bölgedeki restorasyon çalışmalarında kuyumcu hassasiyetiyle çalıştıklarını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale Tarihi Alan’daki restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi mekanlardaki, gazi mekanlarımızdaki restorasyon çalışmalarımız sırasında Çanakkale Savaşları’na ait malzemeler gün yüzüne çıkıyor." dedi.