110 yaşındaki Fatma nine 3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı 33 Başbakan gördü

"Uzun yaşamın sırrı az yemek"

Kendi ailesinin az yemek yediğini ve bu nedenle uzun yıllar yaşadığını söyleyen Fatma nine, kendisinin de az yemesi nedeniyle bu kadar uzun yaşadığını iddia etti. Fatma nine, "Sabah erkenden kahvaltı ederdim. Kahvaltıdan sonra ise ikindi vaktinde yemek yerdim. Akşam ise yemek asla yemedim. Gençliğimden bugüne kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da yemem zaten. Bir de peynir yersem yağ yemem, yemekleri birbirine karıştırmam. Günde bir öğün iyice karnımı doyururum. Sonraki öğünde ise daha hafif yemekler yerim. Kurt gibi kadındım maşallah. Kıl kilim dokurdum, ev işlerini yapardım, oduna giderdim. Yırtıcı kurt gibi bir kadındım" şeklinde konuştu.