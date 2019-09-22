110 yaşındaki Fatma nine 3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı 33 Başbakan gördü
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde dünyaya gelen Fatma Traş, doğduğu günden bugüne kadar 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 33 başbakan gördü. Fatma nine 110 yaşında olmasına rağmen ev, bağ ve bahçe işlerini kendisi yapıyor.
Fatma Traş, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 2. Abdülhamit Han, Sultan Beşinci Mehmed Reşat ve Mehmet Vahdettin Han’ın sultanlığını gördü. Mustafa Kemal önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş döneminden günümüze kadar ise 12 cumhurbaşkanı ve 33 başbakan gören Fatma ninenin 6 çocuğu, 38 torunu, 3 de torununun çocuğu bulunuyor. En büyük torunu 55, en büyük çocuğu ise 81 yaşındaki Mehmet olan Fatma ninenin en küçük kızı Hatice 64 yaşında, en küçük torunu ise 19 yaşında bulunuyor.
Çocukluk yıllarında Osmaniye Bahçe’den Gaziantep’in İslahiye ilçesi Türkbahçe köyüne göç eden ve burada evlenen Fatma nine, 10 yıl önce ise kocasını kaybetti. 71 yaşındaki kızı Yüksel ile birlikte yaşayan Fatma nine, yaşadıklarına rağmen sağlık ve sıhhatini kaybetmezken halen daha ev, bağ ve bahçe işlerini kendi başına yapabiliyor. Kimi zaman evde bulaşıkları yıkayan Fatma nine, kimi zaman ise odun kırıp taşıyor.
110 yaşındaki Fatma nine 3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı 33 Başbakan gördü
"Kül ile bulaşık yıkardık"
Bir asrı aşan hayatı boyunca birçok sıkıntı yaşadığını anlatan Fatma nine, hayatın her geçen gün daha da kolaylaştığını anlatarak, "Eskiden böyle deterjanlar olmazdı. Arap sabunu ya da kül ile bulaşık yıkardım. Yıkadığım bulaşıkları tezgaha koyardım, bembeyaz, kar gibi olurdu. Şimdi deterjanlar var ama onlar hep hastalık saçıyor. Gençliğimde hiç zorlanmadım. Tüm işleri kolaylıkla yapardım, tatlı dilin varsa iş yapmak zor değildi. O zamanlar tatlı dil vardı, huzur vardı. Konu komşunun birbirine düşman gibi bakmadığı zamanlardı. Çocuklarımız kimseye muhtaç olmasın diye kocam Devlet Demir Yollarında çalışırken bende kıl kilim dokurdum" diye konuştu
"Uzun yaşamın sırrı az yemek"
Kendi ailesinin az yemek yediğini ve bu nedenle uzun yıllar yaşadığını söyleyen Fatma nine, kendisinin de az yemesi nedeniyle bu kadar uzun yaşadığını iddia etti. Fatma nine, "Sabah erkenden kahvaltı ederdim. Kahvaltıdan sonra ise ikindi vaktinde yemek yerdim. Akşam ise yemek asla yemedim. Gençliğimden bugüne kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da yemem zaten. Bir de peynir yersem yağ yemem, yemekleri birbirine karıştırmam. Günde bir öğün iyice karnımı doyururum. Sonraki öğünde ise daha hafif yemekler yerim. Kurt gibi kadındım maşallah. Kıl kilim dokurdum, ev işlerini yapardım, oduna giderdim. Yırtıcı kurt gibi bir kadındım" şeklinde konuştu.