Çocukluk yıllarında Osmaniye Bahçe’den Gaziantep’in İslahiye ilçesi Türkbahçe köyüne göç eden ve burada evlenen Fatma nine, 10 yıl önce ise kocasını kaybetti. 71 yaşındaki kızı Yüksel ile birlikte yaşayan Fatma nine, yaşadıklarına rağmen sağlık ve sıhhatini kaybetmezken halen daha ev, bağ ve bahçe işlerini kendi başına yapabiliyor. Kimi zaman evde bulaşıkları yıkayan Fatma nine, kimi zaman ise odun kırıp taşıyor.

110 yaşındaki Fatma nine 3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı 33 Başbakan gördü