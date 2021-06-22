11 milyon liralık 21 lüks aracı 'ibret olsun' diye kepçeyle paramparça ettiler! Sebebi çok ilginç

Filipinler Gümrük İdaresi, bu hafta 1.2 milyon dolar değerinde 21 kaçak lüks otomobili kepçeyle imha etti. Manila ve Cagayan de Oro'daki iki ayrı ve eşzamanlı etkinlikte 14 Mitsubishi Jeep ve farklı markalardan yedi araba yok edildi.