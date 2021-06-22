11 milyon liralık 21 lüks aracı 'ibret olsun' diye kepçeyle paramparça ettiler! Sebebi çok ilginç
DÜNYA böyle cezalandırma görmedi. Gümrük İdaresi tarafından paylaşılan görüntüler, sıradan bir otomobil meraklısının kalbini acıtacak cinsten. Kepçe ile imha edilen 21 lüks araç arasında, sadece 350 adet üretilen McLaren 620R da vardı.
Filipinler Gümrük İdaresi, bu hafta 1.2 milyon dolar değerinde 21 kaçak lüks otomobili kepçeyle imha etti. Manila ve Cagayan de Oro'daki iki ayrı ve eşzamanlı etkinlikte 14 Mitsubishi Jeep ve farklı markalardan yedi araba yok edildi.
2018-2020 yılları arasında ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan ve farklı alıcılara gönderilen araçların tamamına el konuldu. Ezilmiş araçların listesi, herhangi bir araba tutkununun içini acıtmak için fazlasıyla yeterli.
Sosyal medyadan paylaştı
Yok edilen araçlara 2018'den 2020'ye kadar farklı vesilelerle el konuldu. Filipinler Gümrük İdaresi, lüks araçların imha edilme anlarının görüntülerini Facebook hesabından paylaştı.
Lüks otomobillerin yok edilmesi, Filipinler Başkanı Rodrigo Duterte'nin özellikle hassasiyet gösterdiği bir konu olan yasadışı araba ithalatını çökertmek için süren operasyon kapsamında gerçekleşti.