108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturma kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PDFK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

TFF, bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörler ve menajerleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi üstlenen 108 teknik adam ile TFF’ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 menajer, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

SEVK EDİLEN ÖNEMLİ İSİMLER

Sevk edilen isimler arasında; Gökhan Ünal, Hakan Keleş, Mehmet Altıparmak, Taner Gülleri, Murat Hacıoğlu ve Mustafa Alper Avcı gibi teknik adamlar bulunuyor.

Daha önce Galatasaray'da futbol direktörü olarak görev yapan Cenk Ergün de PFDK'ya sevk edilen menajerler arasında yer aldı.

PFDK'YA SEVK EDİLEN 108 TEKNİK SORUMLU

PFDK'YA SEVK EDİLEN 104 MENAJER

