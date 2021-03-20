107 yıllık! Sivas'ta çok büyük para teklif ettiler ama satmadı: Beni dinlediğini düşünüyorum

Aşık Veysel'in 107 yıllık bağlamasının kendisine 22 yıl önce ulaştığını dile getiren İyidoğan, "Yaşlı bir amcamız getirmişti. 'Bu rahmetli amcamın (Aşık Veysel) sazıdır. Torunum bunu çalamıyor, bunun yerine bana dut oyması ver, ben de bunu size vereyim' dedi." ifadelerini kullandı.