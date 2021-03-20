107 yıllık! Sivas'ta çok büyük para teklif ettiler ama satmadı: Beni dinlediğini düşünüyorum
SİVAS'ta 52 yaşındaki Şentürk İyidoğan, atölyesinde ürettiği ürünlerle görenleri şaşırttı. İyidoğan kendisine ilham olan 107 yıllık ürünü 2 yıl kılıfından çıkartamadı.
Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan, ürettiği sazlara ilham kaynağı olan ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 107 yıllık bağlamasına gözü gibi bakıyor. Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde el yapımı bağlama üreten 52 yaşındaki Şentürk İyidoğan, Aşık Veysel'in asırlık bağlamasından ilham alıyor.
Veysel'in bağlamasıyla zaman zaman konser veren, müzik dinletileri sunan İyidoğan'ın atölyesinde Davut Sulari ve Müslüm Ağbaba gibi ozanların da sazları bulunuyor.
Şentürk İyidoğan, ilkokul ikinci sınıfa giderken yıldırım çarpması sonucu konuşmada sıkıntı yaşadığını, türkü söyleyince dil tutukluğu olmadığını gören babasının ilk sazını almasıyla bağlama tutkusunun başladığını, 44 yıl önce bağlama ürettiğini anlattı.
Aşık Veysel'in 107 yıllık bağlamasının kendisine 22 yıl önce ulaştığını dile getiren İyidoğan, "Yaşlı bir amcamız getirmişti. 'Bu rahmetli amcamın (Aşık Veysel) sazıdır. Torunum bunu çalamıyor, bunun yerine bana dut oyması ver, ben de bunu size vereyim' dedi." ifadelerini kullandı.