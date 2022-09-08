BIST 3.462
DOLAR 18,24
EURO 18,26
ALTIN 1.006,98

104 yıl sonra basıldı talep patladı! Uzmanı uyarı dikkat edin gözle görülür fark yok ama...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
104 yıl sonra basıldı talep patladı! Uzmanı uyarı dikkat edin gözle görülür fark yok ama...

Darphane Genel Müdürlüğü'nün yeniden basımını duyurduğu 22 ayar Reşat altınlara talep artıyor. Uzmanlar, yeni Reşat altın alacaklar için parlak ve 22 ayar olmasına dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Ayrıca, yeni reşat altınlar yatırım aracı olarak kullanabilecek.

104 yıl sonra basıldı talep patladı! Uzmanı uyarı dikkat edin gözle görülür fark yok ama...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, tarafından piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla Reşat altın basımına yeniden başladığını duyurmuştu. 

17
104 yıl sonra basıldı talep patladı! Uzmanı uyarı dikkat edin gözle görülür fark yok ama...

Reşat altınların üretiminin 104 yıldır yasak olduğunu belirten Finans Analisti İslam Memiş, “Bu zamana kadar merdiven altında üretimi yapılıyordu bu da karışıklığa neden oluyordu. Darphane Genel Müdürlüğünün açıklaması ile birlikte bu karışıklık ortadan kalkmış oldu. Ayrıca yastık altında olan Reşat altınları sistem 22 ayar olmadığı için kabul etmiyordu. Artık vatandaşlarımız, 22 ayar Reşat altınlarını gönül rahatlığıyla kendi altın hesabına ekleyebilecekler” dedi.

27
104 yıl sonra basıldı talep patladı! Uzmanı uyarı dikkat edin gözle görülür fark yok ama...

 Memiş, "Piyasada bulunun eski Reşat altınlar hurdaya atacaklar ve burada zararları olmayacak. Aynı şekilde vatandaşlarda elinde bulunan Reşat altınları kuyumculardan farkını vererek değiştirebilirler” ifadelerini kullandı. Memiş şöyle devam etti:

37
104 yıl sonra basıldı talep patladı! Uzmanı uyarı dikkat edin gözle görülür fark yok ama...

İkisinin arasında gözle görünebilecek bir fark yok fakat ama darphanenin bastığının daha parlak olması göz önünde bulunabilir. Vatandaşlar gözle gramını anlayamazlar fakat kuyumcular bunu anlayabilir. 

47