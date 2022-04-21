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POLİTİKA

1030 liralık faturasını ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi! İşte elektriklerin kesilme anının videosu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. Elektrik faturalarını boykot edeceğini Şubat ayında duyuran Kılıçdaroğlu evinin elektriğinin kesildiğini duyurdu. Haberi eşi Selvi Kılıçdaroğlu'ndan aldığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun birikmiş fatura borcu 1030 lira olduğu ortaya çıktı. CHP, Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesildiği anların videosunu paylaştı...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç aydır elektrik faturasını ödememesi üzerine evinin elektriği kesildi. 2022 yılı başında gelen yüksek elektrik zamlarını protesto eden Kemal Kılıçdaroğlu şubat ayında yaptığı "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." demişti.

Eşinden haber aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400'ü aştı. Geri çekin zamları dedim, çekmediler. Hakkındır elektrik ey halkım. 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi? 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone dile kolay." dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim. Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim. Ama bu kavgada yerimiz belli olsun. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak için tüm halkımızı akşam 21.00'de ekranları başına davet ediyorum"

3 aylık süre tanınmıştı
Devletin "şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar" için özel olarak uygulamaya aldığı yönetmelikten yaşı sebebiyle yararlanan Kılıçdaroğlu'na faturalarını ödemesi için 3 ay süre tanınmıştı.

Toplam borcu 1030 lira
Gazeteci İsmail Saymaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç aylık birikmiş elektrik borcunun 1030 lira olduğunu ve elektriğinin kapıya gelinerek değil uzaktan kesildiğini duyurdu.

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