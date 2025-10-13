BIST 10.651
102. Yıl önce başkent oldu! Ankara'da coşkulu kutlama!

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü Birinci Meclis'te törenle kutlandı

102. Yıl önce başkent oldu! Ankara'da coşkulu kutlama! - Resim: 1

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. 

102. Yıl önce başkent oldu! Ankara'da coşkulu kutlama! - Resim: 2

Törenin ardından Ankaralı seğmenler tarafından gösteri yapıldı, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

102. Yıl önce başkent oldu! Ankara'da coşkulu kutlama! - Resim: 3

Seğmenler kortej halinde Ankara Kalesi'ne yürüdü. 

102. Yıl önce başkent oldu! Ankara'da coşkulu kutlama! - Resim: 4

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, seğmenler tarafından Ankara Kalesi'ndeki göndere Türk bayrağı çekildi. 

