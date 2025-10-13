102. Yıl önce başkent oldu! Ankara'da coşkulu kutlama!
|
Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü Birinci Meclis'te törenle kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi.
119
Törenin ardından Ankaralı seğmenler tarafından gösteri yapıldı, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
219
Seğmenler kortej halinde Ankara Kalesi'ne yürüdü.
319
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, seğmenler tarafından Ankara Kalesi'ndeki göndere Türk bayrağı çekildi.
419