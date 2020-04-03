EKONOMİ

1.000 liralık nakdi yardım ailelere dağıtılmaya başlandı! Vali Yerlikaya açıkladı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, önceki gün ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan 1.000 liralık yardımın evden teslim edileceğini söylemişti. Vali Yerlikaya, bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımla yardımların dağıtılmaya başlandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsün etkilerini azaltma amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan 1.000 liralık yardımın, bugünden itibaren evlerde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000 TL'lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı" sözleriyle yardımların dağıtıldığını duyurdu. 

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