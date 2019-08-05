100 yıldır atıl durumdaydı! 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı satılığa çıkarıldı

İstanbul’da Fatih Semtinde Cankurtaran Mahallesinde bulunan yaklaşık 550 yıllık İshak Paşa Hamamı sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. Duvarları yıkılmak üzere olan harabeye dönmüş tarihi hamam 3.5 milyon dolara alıcılarını bekliyor. Tarihi eserin satışa konu olması ise tartışma konusu oldu.