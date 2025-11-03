100 yıl içinde yok olacak 20 şehri açıkladılar! Türkiye'den iki il listede...

TÜRKİYE'DEN İKİ İL TEHLİKEDE!

Bazı şehirler kıyı yönetimi konusunda aktif olarak çalışırken, diğerleri batma önleme planlarını uygulamada zorluk çekiyor gibi görünüyor.

Açıklanan birinci listede Türkiye'den bir il yer alırken başka bir listede ise bir ilimiz daha tehlike altında olanlar arasında yer aldı...