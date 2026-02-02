BIST 13.891
DOLAR 43,51
EURO 51,36
ALTIN 6.890,31

100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazında okunacak dualar

|
100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazında okunacak dualar

Berat Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, 100 rekatlık namazın kılınış şeklini araştırmaya başladı.

100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazında okunacak dualar - Resim: 1

Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

112
100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazında okunacak dualar - Resim: 2

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda (iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir.

Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına, hayır namazına" diye niyet edilebilir.

212
100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazında okunacak dualar - Resim: 3

Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır.

100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

312
100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazında okunacak dualar - Resim: 4

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatta 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir.

Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

412