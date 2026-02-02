100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazında okunacak dualar
Berat Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, 100 rekatlık namazın kılınış şeklini araştırmaya başladı.
Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.
100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda (iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir.
Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına, hayır namazına" diye niyet edilebilir.
Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır.
100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.
Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatta 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir.
Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.