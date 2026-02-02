100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazında okunacak dualar

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatta 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir.

Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.