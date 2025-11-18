BIST 10.747
DOLAR 42,34
EURO 49,14
ALTIN 5.447,47
HABER /  GÜNCEL

100 milyar liralık zarar! 21 şüpheli gözaltında,altın ve kıymetli maden ticaretinde...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
100 milyar liralık zarar! 21 şüpheli gözaltında,altın ve kıymetli maden ticaretinde...

İkinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurup altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaparak 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen bunların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde, yurt dışına çıkarılmadığı kaydedildi.

 100 milyar lira kamu zararı

Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği ifade edilen açıklamada, bu suretle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı belirtildi.

21 gözaltı 2 şüpheli aranıyor

Açıklamada, elde edilen deliller ışığında bahse konu suç örgütüne yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiği aktarıldı.

Bu kapsamda 21 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de Trump ve Vance'e ölüm tehdidinde bulunan kişiye 2 yıl hapis cezası
ABD'de Trump ve Vance'e ölüm tehdidinde bulunan kişiye 2 yıl hapis cezası
Otokar'ın otonom otobüsü İspanya'da yolcu taşımaya başladı
Otokar'ın otonom otobüsü İspanya'da yolcu taşımaya başladı
45 yıldır üretim yapan dev gıda şirketi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti
45 yıldır üretim yapan dev gıda şirketi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti
Canlı yayında Kılıçdaroğlu iddiası! İmamoğlu ve Akpolat’ı ihraç edecekti!
Canlı yayında Kılıçdaroğlu iddiası! İmamoğlu ve Akpolat’ı ihraç edecekti!
Dolar ve euro güne böyle başladı! Alış-satış rakamları
Dolar ve euro güne böyle başladı! Alış-satış rakamları
Trump'tan California'ya Dünya Kupası için sert uyarı
Trump'tan California'ya Dünya Kupası için sert uyarı
Silah bırakan PKK'lılar için 'Şeyh Said' düzenlemesi!
Silah bırakan PKK'lılar için 'Şeyh Said' düzenlemesi!
Trump, Gazze tasarısının BMGK'de onaylanmasından memnun
Trump, Gazze tasarısının BMGK'de onaylanmasından memnun
Rafa Silva için bomba transfer iddiası! Süper Lig devine haber gönderdi
Rafa Silva için bomba transfer iddiası! Süper Lig devine haber gönderdi
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı
Önümüzdeki sene başlıyor! Üniversitelerde devrim gibi değişiklik, 3 yıla iniyor
Önümüzdeki sene başlıyor! Üniversitelerde devrim gibi değişiklik, 3 yıla iniyor