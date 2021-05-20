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100 kilo kadın kocasının yüzüne oturdu! Adamın sonu feci şekilde bitti

100 kilo kadın kocasının yüzüne oturdu! Adamın sonu feci şekilde bitti

RUSYA'da eşlerin arasında çıkan tartışmanın sonu korkunç şekilde bitti.

100 kilo kadın kocasının yüzüne oturdu! Adamın sonu feci şekilde bitti

Tatyana tartışma sırasında kocasının yüzünün üzerine oturdu. Kocasının yalvarışlarına rağmen kocasından kendisinden özür dilemesini istedi. 

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100 kilo kadın kocasının yüzüne oturdu! Adamın sonu feci şekilde bitti

Kocası bunu kabul etmeyince kocasının yüzünün üzerine oturup nefessiz kalıp ölmesine sebep oldu.

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100 kilo kadın kocasının yüzüne oturdu! Adamın sonu feci şekilde bitti

Tatyana'nın , kocasının öldüğünü anlayınca çığlık atması üzerine komşular eve gelip ambulans çağırdı. 

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100 kilo kadın kocasının yüzüne oturdu! Adamın sonu feci şekilde bitti

Sağlık ekipleri tarafından muayenesi yapılan Aidar'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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