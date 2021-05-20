100 kilo kadın kocasının yüzüne oturdu! Adamın sonu feci şekilde bitti
RUSYA'da eşlerin arasında çıkan tartışmanın sonu korkunç şekilde bitti.
Tatyana tartışma sırasında kocasının yüzünün üzerine oturdu. Kocasının yalvarışlarına rağmen kocasından kendisinden özür dilemesini istedi.
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Kocası bunu kabul etmeyince kocasının yüzünün üzerine oturup nefessiz kalıp ölmesine sebep oldu.
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Tatyana'nın , kocasının öldüğünü anlayınca çığlık atması üzerine komşular eve gelip ambulans çağırdı.
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Sağlık ekipleri tarafından muayenesi yapılan Aidar'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
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